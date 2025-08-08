Ultim'ora Musah vuole il Napoli, Sky: il Nottingham offre 30mln, ADL non arriva a quella cifra

Yunus Musah vuole il Napoli, ma il suo futuro può essere in Premier League. Il Nottingham, infatti, ha già offerto 30 milioni al Milan come rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. "Sono continuati anche nella notte i contatti tra Milan e Nottingham Forest per Yunus Musah. Gli inglesi stanno spingendo per arrivare al centrocampista americano dei rossoneri. Quella di venerdì 8 agosto potrebbe infatti essere la giornata decisiva per la trattativa. Ricordiamo che sul giocatore c’è anche il Napoli che si è mosso nei giorni scorsi, con il giocatore che ha dato priorità agli azzurri. Tuttavia, l’offerta del club allenato da Antonio Conte è lontana dai 30 milioni avanzati dal club di Premier League".

Il giocatore sta facendo tutta la preparazione con il Milan di Allegri ma ora il club azzurro torna sulle sue tracce. Musah piace perché ha caratteristiche che nella rosa del Napoli mancano, ovvero quelle di rifinitore, calciatore di muscoli e sostanza, tutto corsa, fisico ma anche strappi palla al piede. A dispetto dell'età, poi, ha anche una certa esperienza: 47 presenze in nazionale, 108 con il Valencia e già 80 con il Milan. Tutto all'età di appena 22 anni. Un nome spendibile per completare il mercato. Il Napoli ci pensa.