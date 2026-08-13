Napoli-Aris, Del Genio: “Indicazione chiara dal 2T, Allegri deve tenerne conto. E poi KDB…”

vedi letture

Del Genio promuove il Napoli offensivo ed esalta De Bruyne dopo la doppietta contro l'Aris.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, ha analizzato le indicazioni emerse dall'amichevole del Napoli contro l'Aris Salonicco. In particolare, si è soffermato sull'atteggiamento tattico degli azzurri e sulla necessità, a suo giudizio, di sfruttare maggiormente le caratteristiche offensive della squadra: "L’indicazione è chiara. La partita, in particolare il secondo tempo, ci dice che il Napoli è una squadra che deve attaccare, deve essere offensiva, giocare. Non sa stare lì attenta, chiusa, non è di sofferenza. Non siamo da recupero palla, meglio che la teniamo noi. Allegri non può non prenderlo in considerazione. Secondo tempo molto bene, dall’inizio si è visto e l’ha confermato per tutto il secondo tempo.

Lucca? Se si attendevano delle risposte, lui qualche risposta l’ha data. Poi se hai deciso in un senso o in un altro… Poi abbiamo visto De Bruyne correre, ma ci dicono che non corre, saranno allucinazioni che abbiamo tutti perché lo vediamo proprio bene. Bisognerebbe fare dei test prima di parlarne, e vuoi parlare di De Bruyne dovresti essere prima interrogato su quante partite hai visto, con chi giocava, in che modo ecc stasera l’avranno visto correre o si sono girati dall’altra parte? De Bruyne 7,5 oltre che per la qualità ma anche proprio per il movimento, la corsa, era ovunque in ogni zona”.