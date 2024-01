Napoli-Fiorentina 3-0, le pagelle: Simeone killer, Zerbin eroe inatteso! Mazzarri la vince alla Mazzarri

Il Napoli travolge 3-0 la Fiorentina e vola in finale di Supercoppa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 6,5 - Attento in uscita, guida bene la difesa ed è sempre attento a valutare l’evolversi dell’azione.

Di Lorenzo 6 - Costretto a fare un ruolo non suo, che lo priva della sua grande capace in fase offensiva, commette diverse sbavature. Ci mette lo zampino sul 2-0 di Zerbin.

Rrahmani 6,5 - Gioca con attenzione al centro della difesa, riuscendo a mettere qualche toppa a qualche disattenzione dei compagni.

Juan Jesus 7 - È perfetto il suo inserimento e il pallone in profondità per il gol di Simeone. Per il resto, gara di attenzione. Mezzo voto in più per l’assist.

Mazzocchi 6,5 - Gioca una gara di grande sacrificio e risponde presente, soprattutto in fase di non possesso. Zerbin 80’ 8 - Forse la notte più bella della sua vita: una doppietta per spingere il Napoli in finale.

Cajuste 6,5 - Si muove molto e trova varchi interessanti da attaccare. Non era al meglio fisicamente e a metà del secondo tempo è costretto ad alzare bandiera bianca.

Lobotka 6 - Si deve adattare al 3-4-2-1 e non è facile, perchè la routine di Stan era tutt’altra. Si impegna molto in fase di non possesso e non si risparmia. Mario Rui 6 - È costretto agli straordinari e finisce per cadere nel tranello di Ikone in occasione del rigore. Dal 71’ Ostigard 6.

Politano 6 - Un buon sussulto in avvio, col sinistro che Terracciano smanaccia sopra la traversa. Per il resto, si sacrifica nel disegno tattico di Mazzarri.Dal 71’ Zielinski 6.

Kvaratskhelia 6 - Costretto a fare il terzino, perde tutta quella che è la sua pericolosità. Difficile giudicarlo. Dal 72’ Lindstrom 6.

Simeone 7,5 - È letale col destro che porta avanti Napoli: gol bello e di una difficoltà pazzesca. Mazzarri 7 - Torna a fare Mazzarri, senza badare all’estetica. Il risultato alla fine gli dà ragione.

Commenta con l'autore