Napoli-Parrma, pre-partita: Conte verso 4 cambi, attesa per le formazioni
Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma, recupero del 16esimo turno rinviato per le squadre che erano impegnate a dicembre in Supercoppa a Riyadh. Napoli reduce dal pari per 2-2 con l'Inter mentre la squadra di Cuesta ha superato il Lecce.
Ecco la probabile formazione del Napoli per oggi.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini).
Meret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
Inter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Conte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Conte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
