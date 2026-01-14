Radio Tutto Napoli è già live dal Maradona, le dirette proseguono: alle 15 c'è "Napoli Talk"

Oggi alle 14:55Radio Tutto Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

In onda dalle 8 (fino alle 22 quest'oggi), prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con Antonio Gaito, Davide Baratto, Carlo Caporale ed i nostri opinionisti.

Oggi eccezionalmente fino alle 17.30 quando  inizierà "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Christian Marangio e gli inviati Fabio Tarantino e Giovanni Annunziata dal Maradona anche con un ampio post-partita. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

