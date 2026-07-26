Lukaku via, il Napoli fissa il prezzo definitivo: spunta una percentuale in favore del Chelsea

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Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Dopo le dichiarazioni del suo agente Federico Pastorello a Sky Sport, che ha escluso la possibilità di vedere il belga nel ruolo di vice Hojlund, il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione economica dell'operazione. L'attaccante, 33 anni, ha ancora un anno di contratto con il Napoli e percepisce un ingaggio da circa 11 milioni di euro lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita.

Il Napoli valuta Lukaku 15 milioni

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fissato una richiesta di partenza di 15 milioni di euro per lasciar partire Lukaku. Il quotidiano ricorda che nell'estate del 2024 il club azzurro lo acquistò dal Chelsea per 30 milioni, riconoscendo ai Blues una percentuale sulla futura rivendita. Un quadro che si inserisce in un reparto offensivo profondamente rinnovato, con gli investimenti effettuati per Hojlund e Lucca.