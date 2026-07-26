"Aspettiamo lo stadio!". ADL risponde con ironia: "Gli Stadio? Chiamiamo Fico e Manfredi"

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Il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida si avvia verso la conclusione in un clima di grande entusiasmo. Come racconta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha seguito da vicino l'allenamento pomeridiano, fermandosi tra i tifosi per firmare autografi e concedersi alle fotografie. Durante uno di questi momenti, un sostenitore gli ha detto di "aspettare lo stadio", ricevendo una risposta ironica dal patron: "Voleva dire gli Stadio, quelli che cantano. Chiamiamo Gaetano Manfredi e Fico", ha scherzato tra le risate dei presenti.

Ultime ore a Dimaro: oggi la Carrarese e domani il rientro

L'entusiasmo dei tifosi è cresciuto anche in occasione della presentazione della squadra andata in scena nella serata di ieri. Il ritiro in Val di Sole si concluderà domani con il rientro a Napoli, mentre oggi gli azzurri affronteranno la Carrarese nell'ultima amichevole di Dimaro, test che rappresenterà una tappa importante prima della seconda fase della preparazione estiva a Castel di Sangro.