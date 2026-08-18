Ultim'ora Il Napoli vuole un attaccante! Non solo Gabriel Jesus, Sky: “Altri due nomi top dalla Premier”

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Il Napoli valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Oltre a Gabriel Jesus, il club azzurro ha effettuato sondaggi per Zirkzee e Nicolas Jackson

Il Napoli non pensa soltanto a Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Romelu Lukaku. Il club azzurro - rivela Sky - ha infatti effettuato sondaggi anche per Joshua Zirkzee e Nicolas Jackson, entrambi in uscita rispettivamente da Manchester United e Chelsea. La società partenopea ha chiesto informazioni sui due attaccanti, valutando così diverse alternative provenienti dalla Premier League.

Calciomercato Napoli, obiettivi in attacco: sondaggi per Zirkzee e Jackson

Prima di passare a un’azione concreta, però, il Napoli dovrà attendere un’altra uscita nel reparto offensivo. In questo senso resta calda la situazione di Noa Lang, per il quale l’Atalanta ha rinnovato anche oggi la richiesta di un trasferimento in prestito. In caso di partenza dell’olandese, il club azzurro potrebbe accelerare su uno dei profili valutati in Premier League, campionato dal quale il Napoli ha recentemente concluso diverse operazioni, tra cui quella per Benoit Badiashile.