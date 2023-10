Osimhen: "Dicevano che non avrei fatto 4 gol a Napoli, ora si nascondono! Maradona? Incomparabile"

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato in Nigeria al canale Kortyeo soffermandosi sulla sua vita privata

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato in Nigeria al canale Kortyeo soffermandosi sulla sua vita privata e ripercorrendo anche alcuni passaggi legati alla sua esperienza in azzurro: "La fama non significa niente per me, non mi interessa. Ci sono tante persone famose, ma col conto in banca in rosso... Non è semplice mostrare amore nel mondo in cui viviamo, per questo quando persone vengono da me e mostrano apprezzamento, mi ringraziano, mi dicono di continuare così, per me è un privilegio".

Da piccolo sapeva che avrebbe fatto il calciatore?

"Da piccolo potevo solo immaginare di diventare un calciatore, la situazione per la mia famiglia era dura, andavo a vendere i giornali o le bottiglie di acqua. Adoro Lagos, quando ho 4 giorni liberi vengo qua, mi piace stare in mezzo alla gente. Adoro tutto, lo stress, le vibrazioni, l'amore, le gelosie...".

Il suo arrivo in Germania?

"Quando ero in Nazionale e siamo andati al Mondiale in Cile, con l'Under 17, feci bene e vincemmo il torneo. I grandi club guardano queste competizioni e decisi di andare in Germania. Quando firmai c'erano molte voci a riguardo".

Poi il Napoli...

"Quando sono arrivato al Napoli c'erano persone che dicevano che non avrei segnato neanche 4 gol perché la Serie A è molto fisica. Ed è così ma... Quando mi dici che non posso fare una cosa, anche se non so farla, voglio imparare e sfidare quelle persone. Chi diceva certe cose adesso si sta nascondendo".

Cosa è per lei Maradona?

"Maradona per me è il più grande di tutti i tempo, nessun altro potrà mai fare qualcosa a Napoli di comparabile".

Il grave infortunio al volto con Skriniar?

"Era contro l'Inter, il pallone stava arrivando e volevo prenderlo, il difensore ha colpito con la testa la mia faccia e hanno dovuto operarmi. E' stato quasi un infortunio mortale, ringrazio Dio che sono ancora vivo".