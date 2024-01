Popovic, errore Frosinone: non ha slot extra-Ue ed il Napoli cambia club

Matija Popovic, che in mattina aveva sostenuto le visite mediche per andare al Frosinone in prestito dal Napoli, non potrà più approdare nel club ciociaro

Matija Popovic, che in mattinata aveva sostenuto le visite mediche per andare al Frosinone in prestito dal Napoli, non potrà più approdare nel club ciociaro. Infatti, secondo Sky la società gialloblu ha ammesso l'errore perché non ha lo slot extracomunitario libero per tesserarlo e con grande rammarico deve fare un passo indietro. La prima ipotesi che adesso circola in casa azzura è il Monza. Gli azzurri non possono tesserare il giocatore serbo poiché anche per loro non c'è a disposizione lo slot extra-UE, quindi sarà necessario trovare un altro club a cui cederlo temporaneamente in prestito.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista Sky, attraverso il suo profilo X: "Sorpresa Popovic. Il Frosinone non ha lo slot extracomunitario per tesserarlo. Il Napoli ora in cerca di un club per chiudere l'operazione in sinergia. Ipotesi Monza".