Esposito al Napoli? Sabatini: "Agente molto vicino al club, ma mi sembrerebbe strano…”

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Il futuro di Sebastiano Esposito è da definire dopo il mancato accordo sul rinnovo col Cagliari. Sandro Sabatini ha analizzato la situazione dell'attaccante

Il mancato accordo per l'adeguamento contrattuale di Sebastiano Esposito continua a essere un tema centrale in casa Cagliari. Sul futuro dell'attaccante è intervenuto anche Sandro Sabatini, che ai microfoni di Radio Sportiva ha fatto il punto sulla situazione del classe 2002, arrivato in Sardegna in prestito dall'Inter nella scorsa stagione.

Sabatini: "Il procuratore di Esposito è vicino al Napoli"

Il giornalista ha spiegato: "Mi sembra che si stia trattando il rinnovo e che, al momento, non ci sia un grande accordo tra le parti per firmare un nuovo contratto".

Sabatini ha poi commentato le voci su un possibile interesse del Napoli per l'attaccante: "Se non arriva questo rinnovo di contratto, il procuratore di Esposito (Mario Giuffredi, ndr) è molto vicino al Napoli e quindi gira la voce che il giocatore possa interessare agli azzurri in futuro. Mi sembrerebbe abbastanza strano, perché il Napoli deve sistemare una decina di calciatori prima di acquistare."