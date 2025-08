Retroscena Grealish: spinge per il Napoli e per giocare con l'amico De Bruyne

Un terzino di spinta, individuato in Gutierrez, o l'idea originaria di aggiungere un'ala offensiva. Fase di riflessione in casa Napoli, come vi abbiamo raccontato. Anche per questo dunque rispuntano i soliti nomi: da Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool e già cercato dal Napoli a gennaio, a Raheem Sterling e Jack Grealish, fuori dai piani di Chelsea e City e titolari di ingaggio fuori mercato senza la partecipazione dei rispettivi club.

Un retroscena interessante però è svelato dal Corriere dello Sport a proposito di Grealish, reduce da una prima fase della preparazione svolta in vacanza in costiera amalfitana. La stella inglese - si legge - è molto attratta "dall’idea di raggiungere il suo ex compagno e caro amico De Bruyne e spinge per Napoli, ma questa - dicevamo - è la fase delle riflessioni", scrive il quotidiano sportivo.