Retroscena Lobotka: a Ferragosto ha respinto la corte di una big inglese

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Il Tottenham ha provato a mettere le mani su Stanislav Lobotka.

Il Tottenham ha provato a mettere le mani su Stanislav Lobotka. L’assalto degli Spurs sarebbe arrivato a ridosso di Ferragosto, ma sarebbe stato lo stesso centrocampista azzurro a chiudere immediatamente la porta a una possibile partenza. A svelare il retroscena di mercato è l’edizione odierna de Il Mattino, che racconta del tentativo effettuato nei giorni scorsi dal club di Premier League per il regista slovacco del Napoli.

Il no di Lobotka al Tottenham

“L’ultimo assalto del Tottenham per Lobotka è arrivato poco prima di Ferragosto. Ma è stato lo slovacco a fermare sul nascere ogni tipo di intrigo: resta al Napoli. Come Anguissa, che prepara il rinnovo fino al 2029, con varie opzioni che possono fargli prolungare la permanenza fino al 2030. Prove di fedeltà che di questi tempi non fanno male.”