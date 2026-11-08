Rischio contestazione al Maradona: controlli rafforzati e massima allerta anche all’esterno dello stadio

Il clima di tensione della vigilia, tra crisi di risultati e proteste, spinge a rafforzare la sicurezza nonostante l’orario di pranzo

L’aria di contestazione di mercoledì sera incombe oggi sul Maradona: anche se si gioca all’ora di pranzo, i tifosi hanno risposto alla grande. Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, sono quasi 22 mila i biglietti venduti per Napoli-Lazio e, con la quota degli abbonati, si parla di almeno 47 mila spettatori allo stadio.

“L’atmosfera è da tempo pesante”: gli striscioni degli ultras e la crisi di risultati

“L’atmosfera è da tempo pesante”, scrive Il Mattino: non solo la tensione tra gli ultras e il club per la questione degli striscioni (ora rientrata), ma adesso anche la crisi di risultati. Un clima che si aggiunge alla settimana difficile dopo la sconfitta con il Porto in Champions League.

Massima allerta a Fuorigrotta: i controlli aumenteranno anche all’esterno dell’impianto

Dunque, massima allerta: allo stadio, scrive il quotidiano, i controlli aumenteranno anche all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta. L’obiettivo è prevenire eventuali disordini nel giorno in cui il Napoli ospita la Lazio capolista alle 12.30, in un contesto che molti definiscono decisivo per il futuro di Allegri.