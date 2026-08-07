Gabriel Jesus-Napoli, Manna sogna il grande colpo: la strategia

vedi letture

Il mercato del Napoli continua a muoversi su più fronti, tra operazioni in uscita e possibili innesti di alto profilo. In primo piano resta la situazione legata a Romelu Lukaku, la cui cessione rappresenta uno dei dossier più importanti di questa fase. L’attaccante belga, nonostante le richieste provenienti da campionati extraeuropei, avrebbe espresso la volontà di proseguire la propria carriera nel calcio europeo, considerandolo la priorità rispetto ad altre destinazioni ritenute meno competitive. Una posizione che condiziona inevitabilmente i tempi della trattativa e le strategie del club azzurro, intenzionato a definire il futuro del centravanti prima di affondare il colpo per il suo possibile sostituto.

Gabriel Jesus prende quota: il Napoli valuta il grande colpo

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra spicca quello di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, si legge sul Corriere dello Sport, potrebbe lasciare l’Arsenal nel corso di questa finestra di mercato e il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe valutando la possibilità di portarlo in Serie A. L’operazione, tuttavia, sarebbe strettamente legata alle uscite. Oltre alla possibile partenza di Lukaku, infatti, il Napoli potrebbe salutare anche Noa Lang, destinazione Ajax. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi qualora il Paris Saint-Germain completasse l’ingaggio di Godts, liberando così spazio per il ritorno dell’esterno olandese ad Amsterdam. Solo in presenza di questi incastri il club partenopeo potrebbe tentare l’affondo per Gabriel Jesus, profilo di grande esperienza internazionale e considerato un rinforzo di assoluto livello per l’attacco di Allegri.