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Il Napoli va in ritiro! ADL ha preso la decisione in vista della sfida alla Lazio

Il Napoli va in ritiro! ADL ha preso la decisione in vista della sfida alla LazioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:10In primo piano
di Arturo Minervini

Il Napoli prova a fare quadrato nel momento più complicato della stagione. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Porto, il club azzurro ha deciso di mandare la squadra in ritiro a partire da domani, venerdì, per preparare al meglio la delicatissima sfida di domenica al Maradona contro la Lazio capolista.

Azzurri in ritiro da venerdì: vietato sbagliare contro la capolista

A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira, secondo cui la decisione è ormai presa. Una scelta che testimonia la volontà di ritrovare concentrazione e compattezza in vista di un appuntamento che assume un'importanza enorme per il futuro della stagione. Per Massimiliano Allegri sarà una partita da affrontare come una vera e propria finale, come sottolineato dallo stesso allenatore. I numeri fotografano una crisi sempre più profonda: sette sconfitte nelle prime quattordici partite tra Serie A e Champions League. Un bilancio pesantissimo che rende la sfida contro la Lazio un banco di prova fondamentale per gli azzurri.