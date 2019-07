Sportitalia - James ha scelto il Napoli! ADL pronto a chiudere: inutile l'inserimento dell'Atletico

Si rincorrono novità per quanto riguarda la trattativa per James al Napoli. Ne ha parlato il portale alfredopedulla.com: "James Rodriguez ha scelto il Napoli, come vi abbiamo raccontato ampiamente. Il fantasista colombiano si è promesso ad Ancelotti, con il quale ha un ottimo rapporto fin dai tempi del Real, e gradisce non poco la destinazione partenopea. L’Atletico Madrid? Ci ha provato seriamente, ha cercato di allacciare i contatti con Mendes e di far entrare in scena Simeone, ma la strada è ormai tracciata. Ancelotti è tranquillo, fiducioso, sa che la parola datagli da James ha un certo peso e potrà risultare decisiva. Lo stesso Napoli è ottimista, si sente in pole e vuole chiudere l’operazione. E ora, terminata la Copa America, si entra nel vivo con De Laurentiis che vuole consegnare a Carletto un colpo da novanta".