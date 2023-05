TABELLA - Dai 91 punti di Sarri al numero di vittorie: tutti i record che il Napoli può ancora battere

Una cavalcata da incorniciare che ha consentito agli azzurri di ottenere il terzo scudetto della sua storia.

Una vera e propria marcia trionfale quella del Napoli in Serie A. Una cavalcata da incorniciare che ha consentito agli azzurri di ottenere il terzo scudetto della sua storia. Una stagione a senso unico, dominata in lungo ed in largo in cui la squadra di Spalletti è riuscita a battere diversi record e primati storici. Ma quali sono i record della sua storia che può ancora battere la squadra di Spalletti in queste ultime quattro giornate di campionato?

I record ancora da battere - Al momento il Napoli è a quota 44 punti conquistati fuori casa ed il primato è di 46. Per quanto riguarda i gol subiti, attualmente sono 23 e il record è di 29. Agli azzurri, inoltre, mancano due successi per eguagliare il primato che c’è fino a questo momento. Gli altri due record che può battere la squadra di Spalletti sono il numero di punti, andare quindi oltre i 91 totalizzati nel 2017-2018 da Maurizio Sarri, e le vittorie in trasferta. Di seguito una tabella riassuntiva con tutti i record ancora battibili.