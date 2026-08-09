Genoa, altro ko verso il Napoli: 1-0 col Deportivo La Coruna, le scelte di De Rossi

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Genoa, le scelte di De Rossi contro il Deportivo La Coruna

Il Genoa perde in amichevole anche nel Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna e conferma, dopo la figuraccia di qualche giorno fa, che c'è ancora molto lavoro da fare in campo e sul mercato. De Rossi ha presentato un 3-5-1-1 di partenza col debutto di Mitaj. Out Colombo e Norton-Cuffy e con Vitinha centravanti e sulla destra Sabelli. Nel finale il gol degli spagnoli con Puczka che perde palla e parte il contropiede che porta poi Rey a superare l’incolpevole Bijlow. Di seguito le scelte di De Rossi.

Genoa-Deportivo A Coruna 0-1

Genoa (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez (77’ Martin); Sabelli (61’ Colombo), Ellertsson, Frendrup (61’ Messias), Amorim (84’ Wiafe), Mitaj (84’ Doumbia); Baldanzi (77’ Puczka); Vitinha

Rete: 83’ Rey