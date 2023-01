Anticipazione Report - La Carta Ronaldo esiste ma CR7 non l'ha mai firmata

Un procuratore vicino al giocatore però ha raccontato in via anonima: "La scrittura privata esiste, ma Ronaldo non l'hai mai firmata"

Report che andrà in onda su Rai3 questa sera, svela un retroscena sulla "Carta Ronaldo" che gli inquirenti stanno cercando e che potrebbe compromettere la posizione sia dell'attaccante portoghese che del club bianconero. La Carta Ronaldo sarebbe un accordo per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro previsti dall'accordo con CR7.