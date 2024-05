Udinese, ko Silvestri: il portiere salterà il Napoli, stagione finita

L'Udinese perde per infortunio Marco Silvestri, col portiere bianconero che si è fatto male durante l'ultima seduta di allenamento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese perde per infortunio Marco Silvestri, col portiere bianconero che si è fatto male durante l'ultima seduta di allenamento degli uomini di Fabio Cannavaro. La società friulana ha emesso un comunicato per spiegare le sue condizioni, col giocatore che si perderà quindi l'ultima parte di stagione con la corsa salvezza che vede i friulani in piena lotta. Questa la nota dell'Udinese:

"Udinese Calcio comunica che Marco Silvestri ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero".