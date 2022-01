Il Cagliari apre alla Juve per il prestito di Nandez (senza obbligo): le cifre

Nahitan Nandez è improvvisamente entrato nei radar di mercato della Juventus. Sembrava tutto fatto tra Torino e Cagliari, con l'intesa apparecchiata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni e un diritto di riscatto fissato a 15. Le richieste molto alte del giocatore, però, hanno frenato l'iniziativa dei granata. E ora è entrata in gioco anche la Vecchia Signora: ieri, secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un contatto con i sardi per l'uruguaiano.

La formula di un'eventuale operazione dovrebbe ricalcare quella imbastita con il Torino, ma i bianconeri hanno bisogno di perfezionare prima un'uscita. I nomi sono quelli noti: Ramsey, Arthur e Bentancur. Per quest'ultimo l'Aston Villa è arrivata a proporre 20 milioni: cifra che non soddisfa la dirigenza, alla luce del fatto che balla pure una percentuale da versare al Boca in caso di cessione. Premier sullo sfondo anche per gli altri due: il brasiliano è corteggiato dall'Arsenal, mentre il gallese continua a rispedire al mittente le offerte.