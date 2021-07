L'ex azzurro Behrami ammette: "Non avrei mai pensato di giocare così a lungo"

Valon Behrami, centrocampista del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX in cui ha speso parole al miele per il suo club: "Mai avrei pensato di tornarci, ci eravamo lasciati in maniera molto veloce ma è qui che ho provato per la prima volta l'emozione di entrare in uno stadio con tanti tifosi. Poi c'è stata l'opportunità di tornarci tanti anni dopo, sinceramente non credevo che la mia carriera potesse durare così a lungo. Ma qui ho trovato stimoli che mi hanno spinto a continuare. Solo, ho chiesto che non venissi confermato solo per affetto da parte del presidente o dell'allenatore. Volevo che tutti fossero concordi nel ritenermi ancora utile per il Genoa".