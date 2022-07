La Lazio non c'è (ancora): i titolari di Sarri travolti 4-1 dal Genoa

Nel quinto test estivo i biancocelesti, al primo giorno di ritiro a Grassau, crollano sotto i colpi dell’undici di Blessin

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Crollo della Lazio di Sarri contro il Genoa. Nel quinto test estivo i biancocelesti, al primo giorno di ritiro a Grassau, crollano sotto i colpi dell’undici di Blessin, molto più in palla e aggressivo rispetto agli avversari. Apre le marcature Coda, autore poi di una tripletta, chiude i giochi su rigore Gudmundsson per il 4-1. Inutile, ai fini del risultato finale, il momentaneo 1-1 del solito Immobile, trovato in area da una palla geniale di Milinkovic. Tanti cambi ovviamente nella ripresa, con qualche momento di nervosismo tra Radu e Melegoni e tra Lazzari e Pajac.

Di seguito il tabellino:

LAZIO-GENOA 1-4

Marcatori: 5', 18', 51' Coda (G), 14' Immobile (L), 54' Gudumundsson (G)

LAZIO (4-3-3): Maximiano (58' Adamonis); Lazzari (46' Marusic), Casale (46' Gila), Romagnoli (46' Kamenovic), Hysaj (46' Radu); Milinkovic (46' Kiyine, 72' Bertini), Cataldi (46' Marcos Antonio), Basic (46' Luis Alberto); F. Anderson (46' Romero), Immobile (46' Cancellieri), Zaccagni (58' Moro).

A disp.: Furlanetto, Patric, Pedro.

All.: Maurizio Sarri

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti (77' Candela), Bani, Dragusin (67' Vogliacco), Pajac (77' Sabelli); Badelj (82' Lipani), Frendrup (67' Galdames); Ekuban (61' Yeboah), Portanova (61' Melegoni), Gudumundsson (61' Jagiello); Coda (77' Yalcin).

A disp.: Martinez, Vodisek, Agostino, Czyborra, Favilli, Besaggio, Masini, Cassata, Fini.

All.: Alexander Blessin