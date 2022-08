Sampdoria-Lazio, formazioni ufficiali: Sarri non fa turnover in vista del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le scelte ufficiali di Marco Giampaolo e Maurizio Sarri per la sfida tra Sampdoria e Lazio in programma per oggi alle 18.30.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Verre; Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.