Sfogo Allegri, Adani: "Chieda scusa! Patetico e irrispettoso verso Roma e Gasperini"

Daniele Adani interviene sulle parole attribuite ad Allegri dopo Napoli-Roma: l'opinionista invita il tecnico azzurro a chiedere scusa.

Daniele Adani interviene duramente sulle parole attribuite a Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma. Il tecnico azzurro, nel corridoio adiacente alla sala stampa dopo l'espulsione, avrebbe fatto riferimento alla qualificazione in Champions dei giallorossi della scorsa stagione affermando: "Sono sempre loro, l'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca". Una frase sulla quale si era già espresso Gian Piero Gasperini, definendola "sicuramente infelice". Adesso arriva anche la presa di posizione dell'ex difensore.

Adani: "A lui piace giocare sul sarcasmo anche quando è fuori luogo"

Intervenuto ieri sera in diretta sulla Rai durante La Domenica Sportiva, Adani ha commentato: "Se questa cosa è verificata spero che Allegri chieda scusa per questa allusione che sarebbe patetica, irrispettosa per la Roma e per Gasperini e per il calcio. Preferisco parlare di calcio. A lui piace giocare sul sarcasmo anche quando è fuori luogo. Mi concentrerei sull'esprimersi in maniera diversa". L'opinionista ha dunque subordinato il suo giudizio alla conferma della frase attribuita ad Allegri, invitando il tecnico del Napoli a scusarsi qualora venisse verificata.