Viviano punge Allegri: "Alibi? Fa chiamare persone per dire che la squadra fa cag**e!"

Emanuele Viviano attacca duramente Massimiliano Allegri. L'ex portiere, intervenuto nel corso di Sportium Fun, ha analizzato il pareggio del Napoli contro la Roma, riconoscendo i meriti degli azzurri nella prima parte della gara ma criticando soprattutto la gestione della comunicazione da parte del tecnico. Viviano ha puntato il dito contro quelli che ritiene essere gli alibi costruiti attorno ad Allegri e la tendenza ad attribuire le responsabilità dei risultati negativi agli errori dei singoli calciatori: "Bella partita, ben giocata dal Napoli fino a quando è stato aggressivo, difendendo in avanti e sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori, ma il pareggio alla fine è giusto.

Alibi Allegri? Ripetono le stesse cose ogni anno perché sono tutte persone che lui chiama o fa chiamare e dice che la sua squadra fa cag***. Non scopriamo l’acqua calda. Per carità, lo fanno tutti, esclusi pochi, ma c’è chi lo fa di più o di meno e chi ha interlocutori più grandi e chi più piccoli.

Errori dei singoli? Ci sono degli errori, ma si parla di Badiashile a Milano e i due gol dell’Inter non li vediamo? Se si riduce tutto agli errori individuali, o si è in malafede o non si capisce niente.

Al Milan era uguale, era sempre colpa di qualcuno e si scaricava. Bisogna giocare meglio, come nel primo tempo. Ogni settimana qualcuno non può giocare meglio: all’inizio Marin, poi Badiashile, poi persino Rrahmani, ora Beukema.

L’atteggiamento incide. Quando non si mette lì dietro non accade. Con l’Inter va avanti 2-0 su due pressioni offensive, col Bodo uguale. Lo dimostra il Napoli stesso, che deve giocare diversamente".