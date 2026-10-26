Gasperini in conferenza: “Allegri? Uscita infelice, non ho letto un solo commento a suo favore”

Gasperini replica alle parole attribuite ad Allegri dopo Napoli-Roma: il tecnico azzurro avrebbe fatto riferimento alla qualificazione in Champions

Non si spegne la coda polemica di Napoli-Roma. Dopo l'espulsione rimediata nel finale della sfida del Maradona, Massimiliano Allegri avrebbe urlato nel corridoio adiacente alla sala stampa una frase ascoltata anche da alcuni dei presenti: "Sono sempre loro, l'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca". Un riferimento alla Roma e alla qualificazione alla massima competizione europea ottenuta nella scorsa stagione. Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, a Gian Piero Gasperini è stato chiesto di commentare proprio le parole attribuite all'allenatore del Napoli.

Gasperini: "Ci sono i numeri e le testimonianze delle nostre partite"

Il tecnico della Roma ha risposto così in conferenza stampa: "Non ho sentito, le avete riportate voi. Ci sono i numeri e le testimonianze di quelle che sono state tutte le nostre partite l'anno scorso. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione che è stata sicuramente infelice". Gasperini ha dunque definito "sicuramente infelice" la frase attribuita ad Allegri, tornando indirettamente sul clima particolarmente teso che ha caratterizzato il finale della sfida del Maradona e le ore successive alla partita.