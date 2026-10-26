Rimedio smaschera Allegri: “10 punti persi su rimonte, in vantaggio pensa solo a difendere!”

Alberto Rimedio, intervenuto alla Domenica Sportiva, parla così del Napoli di Allegri: "Io continuo a ritenere che, al di sotto del Milan, per la completezza della rosa, ci sia il Napoli in Italia. A parte gli infortuni, che però capitano a tutti, il Napoli è una squadra forte. L'ha dimostrato nella prima mezz'ora, quando ha messo in enorme difficoltà la Roma, che non avevo mai visto così in difficoltà in questa stagione.

Ma perché il Napoli gioca così bene soltanto per mezz'ora? Perché non riesce a mantenere quel livello per un'ora? La risposta è in un altro dato: il Napoli è la squadra che in Italia ha subito il maggior numero di rimonte. Ha perso 7 punti da situazioni di vantaggio, che diventano 10 se consideriamo anche la Champions League. E ha rischiato di perderne altri contro il Bodø/Glimt, dove ha vinto in extremis per 4-3.

Napoli, Rimedio: "È un problema di mentalità! In vantaggio cambia totalmente atteggiamento, così si porta il nemico in casa"

Perché succede questo? Perché il Napoli, una volta in vantaggio, cambia totalmente mentalità e pensa soltanto a difendere il risultato. Ma pensare esclusivamente a difendere il vantaggio significa portarsi il nemico in casa e favorire le occasioni dell'avversario, che acquisisce autostima e alla fine riesce a pareggiare o addirittura a vincere.

È un problema di mentalità. Il Napoli dovrebbe giocare come ha fatto nella prima mezz'ora per tutta la partita. Dovrebbe fare come il Como, che va sull'1-0 contro il Manchester United, segna il 2-0, prova a fare il 3-0, arriva al 4-0 e continua a giocare con la stessa mentalità. Non può andare in vantaggio, chiudersi, aspettare e sperare che il risultato rimanga quello. Perché così il gioco è finito".