Turchia-Italia, Adani: "Giornata perfetta per tanti motivi! Mancini può andare a casa fiducioso...."

Lele Adani elogia l’Italia dopo il 4-1 sulla Turchia, promuove il lavoro di Mancini e sottolinea l’importanza di Pio Esposito per la squadra

Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Turchia-Italia 1-4. Di seguito le sue parole sulla prestazione della Nazionale azzurra: "Giornata perfetta per tanti motivi: il primo perché il lavoro rimane poco, soli tre giorni e mezzo; il secondo perché arriva in condizioni difficili, in un campo clamorosamente negativo per fare questo tipo di calcio. Mancini per me può andare a casa estremamente fiducioso.

Pio Esposito? Lui nelle difficoltà ti da una soluzione. Puoi avere tanti giocatori di palleggio ma devi avere un giocatore in grado di disorientare gli avversari. Lui questo lo sa fare, sa lavorare per gli altri. Fa sempre la cosa giusta mettendosi a disposizione con i compagni".