Turchia-Italia, Adani: "Giornata perfetta per tanti motivi! Mancini può andare a casa fiducioso...."
Lele Adani elogia l’Italia dopo il 4-1 sulla Turchia, promuove il lavoro di Mancini e sottolinea l’importanza di Pio Esposito per la squadra
Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Turchia-Italia 1-4. Di seguito le sue parole sulla prestazione della Nazionale azzurra: "Giornata perfetta per tanti motivi: il primo perché il lavoro rimane poco, soli tre giorni e mezzo; il secondo perché arriva in condizioni difficili, in un campo clamorosamente negativo per fare questo tipo di calcio. Mancini per me può andare a casa estremamente fiducioso.
Pio Esposito? Lui nelle difficoltà ti da una soluzione. Puoi avere tanti giocatori di palleggio ma devi avere un giocatore in grado di disorientare gli avversari. Lui questo lo sa fare, sa lavorare per gli altri. Fa sempre la cosa giusta mettendosi a disposizione con i compagni".
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Le Interviste
Turchia-Italia, Adani: "Giornata perfetta per tanti motivi! Mancini può andare a casa fiducioso...."
Copertina Monte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
Pierpaolo MatroneRafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com