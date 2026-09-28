Problema gol anche al Milan? Galli: "La squadra deve giocare per Ramos, non il contrario!"

Filippo Galli analizza le difficoltà di Gonçalo Ramos al Milan, spiegando come abbia bisogno che la squadra lo assista in maniera più efficace

Filippo Galli, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue parole.

Problema gol al Milan con Gonçalo Ramos?

"Spero che la cifra con cui è stato acquistato peserà molto. E' forte, ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Oggi è lui che gioca per la squadra e non il contrario. Oggi se si vuole che sia più lucido e presente in area c'è bisogno che la squadra giochi diversamente, per lui".

Moreira col Belgio ha giocato esterno: lo vedrebbe bene a destra?

"Si dovrà chiedere poi anche un certo impegno a livello difensivo. C'è bisogno del cross, ok, per arrivare al tiro. Se gioco con gli esterni col piede invertito mi aspetto anche più inserimenti, ma dipende cosa chiede il tecnico. Però Moreira mi sembra che a destra al Milan abbia fatto fatica in una partita. A sinistra invece è stato più convincente. Sarà Amorim a capire come farlo giocare".

Cosa dice sulla Nazionale?

"Mancini continuerà a portarsi dietro certe critiche finchè non arriverà a mostrare qualcosa. E' un po' il suo destino, in parte se l'è cercata. Ma se si vuole il bene della Nazionale serve pazienza. Insistere su Romano? lo dico di sì, è un ragazzo che ha dimostrato di voler reagire. Poi ci lamentiamo che non facciamo giocare i giovani, ma se li togliamo dopo il primo errore. Quello dipende dal fatto che non c'è ancora una squadra. A Mancini va dato tempo, anche se non ne avrà molto in realtà. Ormai è stato scelto, che gli si dia tempo. Preferivo Baldini, ma ormai è andata così. Sarebbe stata una scelta forte, ma ora si vada avanti".