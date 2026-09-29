Italia, Mancini non ci sta: "I ragazzi non meritavano quanto detto dopo il Belgio"

Roberto Mancini difende l’Italia dopo il 4-1 sulla Turchia, elogia la risposta dei giocatori e ribadisce che il nuovo percorso richiederà tempo

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 4-1 sulla Turchia. Di seguito le sue parole: "La vittoria se la sono meritata questi ragazzi dopo quanto detto da tanti in questi ultimi tre giorni. Non se lo meritavano. Il nostro è un percorso lungo, serviranno tutti i giocatori a disposizione e proveremo a conoscerci. Anche non vincendo. I ragazzi al di la della vittoria hanno fatto buone cose. Nel secondo tempo siamo calati ma era fisiologico, il campo era pesantissimo ed era normale aspettarsi una reazione da parte della Turchia".