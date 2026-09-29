Pio Esposito, dedica speciale dopo il gol: "È per mia nonna, vive giorni difficili"

Francesco Pio Esposito celebra il gol con l’Italia, dedicandolo alla nonna, e sottolinea entusiasmo, atteggiamento e voglia di riscatto degli azzurri

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 4-1 sulla Turchia. Di seguito le sue parole: "Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non facili. Ci tenevo a fare gol per dedicarglielo. Mio fratello? Mi ricordo la prima volta e ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo, speriamo di condividere il campo altre volte.

Avevamo tanta voglia ed entusiasmo, quello che bisogna avere con questa maglia. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma bisogna avere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti e penso si sia visto".