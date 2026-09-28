Hojlund in calo? Di Fusco: "Va aiutato, non gli danno mai palle gol!

Raffaele Di Fusco analizza il momento di Højlund, Lang e della sosta, invitando a gestire con cautela Vergara e Favasuli

Raffaele Di Fusco, allenatore, ha analizzato il momento del Napoli. L’ex portiere azzurro ha parlato delle possibili variazioni di modulo, delle difficoltà di Rasmus Højlund, del rendimento di Noa Lang e dell’importanza della sosta. Spazio anche alla gestione dei giovani, con un invito a non caricare di eccessive responsabilità Vergara e Favasuli. Di seguito le sue parole a Radio Napoli Centrale.

Si parla di cambio modulo:

"Dipende dai calciatori che si ha a disposizione. La rosa al completo può permettersi di variare due-tre moduli. Bisogna vedere come stanno i ragazzi".

Il momento Rasmus Hojlund:

"Bisogna dargli una mano, lotta ma non gli danno belle palle per fare gol. Bisogna dargli assistenza. L'ultima palla buona gliel'ha data De Bruyne. Ma nel campionato passato. Vedo che Lang punta, dribbla ma poi... La differenza è la scelta finale, il passaggio finale. Quando c'è da mettere quella palla per l'attaccante si perde. Credo che serva qualcosa di diverso".

A chi serve di più questa sosta?

"Serve a tutti, ad Allegri, ai giocatori. È anche un fatto psicologico. Una sosta così lunga, mai come in questo momento, sia stata positiva per il Napoli. Speriamo che tornino sani dalla Nazionale".

Convinto dalla gestione Vergara?

"Si sono messe tante aspettative. Napoli è una piazza particolare. Non è possibile mettere pressione su un ragazzo giovanissimo, ma tutta questa pressione non gli fa bene. Anche su Favasuli, non funziona così. Non dobbiamo caricare i ragazzi di responsabilità, vanno fatti crescere. Vanno inseriti nel momento giusto".