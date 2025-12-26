Adani: "Napoli ha dominato contro il Bologna e Italiano, non avrei mai pensato di dirlo"

Lele Adani elogia Conte, lo fa a Viva el Futbol commentando la vittoria della Supercoppa: "Il Napoli segue la strada del merito, del lavoro. Non avrei mai detto di dire che una partita contro il Bologna di Italiano è stata dominata. Mai lo avrei detto. Il Napoli ha strameritato, doveva vincere 4-5 a 0. Da quando Italiano è seduto a Bologna non l'avrei mai immaginato. Lui che ha fatto 5 finali in 4 anni. Sempre complimenti al Bologna, che ha la sua idea, ma se non sei il Napoli, quell'idea paga. Tutti riconoscono il grande lavoro di Italiano. Ma il Bologna è stato surclassato, la partita è stata dominata. Io, ripeto, anche questa cosa non avrei mai pensato di dirla. Però è accaduto questo, ragazzi".

