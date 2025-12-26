Calciomercato Napoli a saldo zero, Longari: “Delitto perfetto per la strategia mediatica di Conte”

“Natale è ormai alle spalle, ma nel calcio italiano il tempo dei regali non finisce mai davvero. Si entra nel giorno di Santo Stefano, simbolicamente il momento in cui si smette di sognare e si inizia a programmare. Il calciomercato di gennaio è questo: un grande scambio di pacchi, dove ogni allenatore spera di trovare sotto l’albero non tanto il regalo desiderato, quanto quello necessario”.

Lo scrive nel suo editoriale per Sportitalia il giornalista Gianluigi Longari, soffermandosi anche sul Napoli: “Molto interessante anche la situazione Napoli. Gli azzurri potranno fare solo un mercato a “saldo zero”, senza investimenti extra rispetto a quanto incasseranno, a causa delle recenti limitazioni. Un vincolo che può sembrare un handicap, ma che per Antonio Conte rischia di trasformarsi in una sorta di delitto perfetto. L’allenatore dei campioni d’Italia potrà continuare la sua strategia mediatica, descrivendo il Napoli come inferiore alle concorrenti del Nord, togliendo pressione e fari mediatici da una squadra che in realtà ha investito moltissimo in estate e che, realisticamente, aveva già fatto tutto il possibile allora. Il sogno per gennaio resta Mainoo del Manchester United, operazione tutta da costruire e legata a incastri complessi e a possibili uscite oggi non prevedibili. Valutazioni ancora in fase embrionale, che però non spostano la bilancia dei valori a disposizione dei tecnici”.