"Perché il Napoli gioca così bene e poi no?", Del Genio: "Tanti motivi, ne dico due"

Il giornalista Paolo Del Genio a Linea Calcio a Canale 8 ha commentato la finale di Supercoppa contro il Bologna a Riyadh: "Il Napoli ha giocato ad alta velocità in attacco, ci sta l'imprecisione per l'ultimo passaggio. I nostri giocatori sono campioni, ma dopo un'azione tutta a un tocco, serve essere fuoriclasse per la lucidità della scelta finale. Se produci tanti ci sta anche sbagliare. Certo si può migliorare, ma io non parlerei di egoismo".

"Elmas col Bologna? A me è piaciuto, anche se il voto non è come quello dei compagni. Non è che ha giocato male lui, sono stati gli altri a giocare molto bene. Tatticamente è stato utile, ma anche tecnicamente ha sbagliato poco, come quel tiro a inizio partita".

"Per arrivare a prestazioni così diverse, a volte così bene e a volte così male, ci vogliono più cose. Il rientro di Lobotka è un fattore, così come la mossa Neres vicino Hojlund. Non basta cambiare sistema di gioco, devono anche esserci idee nuove. Il motivo va ricercato anche nel piano gara, spesso non adatte alle nostre caratteristiche. Io non posso credere alla motivazione atletica, come si fa a essere prima così in forma e poi no? Mi sembra un po' strano".