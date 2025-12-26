TuttoJuve, Pavan punge Conte: “Basta paragoni con la Juve! Spesi 200mln, se vince non è un miracolo”
"Conte dovrebbe smetterla di paragonarsi alla Juventus perché ha avuto a disposizione oltre 200 milioni di euro. La Juve, pur con meno risorse, è arrivata lontana. Non capisco questo continuo parlare di distanza da Milan, Inter e Juventus". Lo ha detto Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.
"Alla fine ha una squadra forte, costruita con investimenti importanti. È un grande allenatore, nessuno lo mette in dubbio, ma gli è stata spesa una vera e propria barca di soldi. Se vince, non è un miracolo, ma una conferma del suo valore. Al contrario, se dovesse arrivare dietro a Milan e Juventus, allora sì che dovrebbe dare delle spiegazioni".
