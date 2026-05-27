Adani su Allegri: “Milan squadra peggiore e in conferenza solo cabaret sui punti”

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Al podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato così di Max Allegri e della sua stagione al Milan con il fallimento della mancata qualificazione in Champions: "C'è una cosa rimasta solo nelle conferenze stampa di Allegri, ovvero questo modo di fare cabaret. Nella sua stagione ci sono due campi da trattare, uno è il campo che è stato spietato. All'andata c'era compattezza, risultati ed entusiasmo. Ma poi c'è stato un tracollo clamoroso. Se non capisci come vinci, non capirai mai perché hai perso. Quindi vinci immeritatamente e sei stato offuscato.

Il Milan per me è stata la squadra peggiore di Serie A. E poi c'è il suo modo di fare cabaret in conferenza. Le due cose non tornano. Se ripenso a come venivano preparare le partite e tutti finiva a battute, numeri e allusioni, allora io non mi trovo. Addirittura se andava male esasperava tutto sdrammatizzando e spinta dal sistema come cosa positiva senza mai trattare il calcio giocato. Ho sentito dire cose mai volte alla comprensione del calcio".