Italiano e l'amore per Maradona: "Mai dimenticherò una sua frase"

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Vincenzo Italiano, sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, anni fa aveva raccontato il suo modo intenso di vivere le partite, citando anche una storica frase di Diego Armando Maradona, una frase che conserva come foto profilo sui social, su Instagram. Parole che oggi, alla luce del possibile approdo sulla panchina azzurra, assumono un significato ancora più particolare per i tifosi napoletani.

La frase di Maradona che aveva colpito Italiano

Parlando del controllo delle emozioni durante le gare, Italiano spiegò: “Sul controllo delle emozioni durante la gara si può e si deve sempre migliorare. Non sono certamente l’unico che vive i novanta minuti in modo assoluto”. Poi il riferimento a Maradona, figura simbolo della storia del Napoli: “Non ho mai dimenticato una frase di Maradona: ‘Quando sei in campo la vita sparisce, i problemi spariscono. Sparisce tutto’”. Una dichiarazione che racconta bene il carattere passionale dell’allenatore e il suo modo viscerale di interpretare il calcio, aspetto che potrebbe favorire fin da subito il feeling con l’ambiente partenopeo.