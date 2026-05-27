Del Genio: "Preferisco Italiano! Ma meglio Allegri subito che il dubbio che club sia confuso!”

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando i nomi di Italiano e Allegri accostati al Napoli per il dopo-Conte: "Chi avrei preso? Avrei detto Farioli ma visto che non si può, per coerenza dico Italiano. Io però preferivo subito Allegri piuttosto che questa indecisione che forse è un segnale di confusione clamorosa sul progetto tattico, però magari non è così, il Napoli ha già deciso e sta facendo divertire tutti. Ma se veramente ad oggi, come ci raccontano tutti, il Napoli sta ancora decidendo, io non posso che tirare la conclusione che le idee sono confuse".