Italiano-Napoli, ADL tre anni fa: "E' della Fiorentina, ma se dovesse rompere..."

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Vincenzo Italiano piace da tempo al Napoli e a De Laurentiis. Nel 2023 poteva raccogliere l'eredità di Spalletti ma era stato blindato dalla Fiorentina come raccontò proprio Adl a margine della conferenza di presentazione dei ritiri estivi: "Italiano è un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina.

Non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club, allora io a quel punto potrei anche prenderlo in considerazione. Ma nella mia lista di 40 nomi io non l'ho messo perché sapendo che ha un contratto".