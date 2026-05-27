Italiano-Napoli, quando Spalletti disse: "Perfetto come mio erede"

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Luciano Spalletti nel 2023 citò Italiano spiegando che poteva essere un ottimo suo erede nella stagione post-scudetto, ovvero quella poi del decimo posto con Garcia, Mazzarri, Calzona in panchina. Queste le parole dell'attuale tecnico della Juventus a inizio giugno 2023 a margine di 'The Coach Experience', kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio a Rimini: "Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché ha la voglia con la sua squadra di fare la gara. Ti viene sul muso ed è un atteggiamento che mi piace. Lo si è visto con le due finali che, anche se perse, significa che hai dato tutto.

La finale viene determinata dagli episodi, ma esserci arrivato significa che ha lavorato bene. Comunque De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti". In realtà poi non andò così perché pochi giorni dopo fu annunciato Garcia. E tre anni dopo, Italiano è pronto a prendersi il Napoli.