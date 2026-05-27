"Non si fa", ADL e il retroscena su Italiano del 2021: successe al Maradona

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Vincenzo Italiano piace da tempo al Napoli e a De Laurentiis. Nel 2023 poteva raccogliere l'eredità di Spalletti ma era stato blindato dalla Fiorentina. E in quel periodo quando si stava giocando la finale di Coppa Italia all'Olimpico, Adl disse: "Io sono sempre stato un estimatore di Italiano, quando mi ha battuto 4 anni fa andai nello spogliatoio a complimentarmi con lui. Alcuni del Calcio Napoli mi dissero “non si fa”. Italiano pronto per una grande? La Fiorentina è già una grande, in Italia si tende a pensare che le grandi siano solo 4/5, ma la Fiorentina è una grande squadra con una grande tifoseria".