"Pensavo fosse il mio presidente"; Italiano-Napoli e la sorpresa ADL nel 2021

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Tra Vincenzo Italiano e Aurelio De Laurentiis il feeling è storico. Nel 2021 lo Spezia superò il Napoli di Gattuso e Adl andò negli spogliatoi a complimentarsi con lui. Italiano lo ha ricordato a dicembre a margine della finale di Supercoppa vinta a Riyadh dagli azzurri: "In passato ho avuto il piacere di conoscere De Laurentiss, in particolare dopo un Napoli-Spezia. Venne nel nostro spogliatoio dopo la partita e da gentiluomo ci fece i complimenti. Mi dissero ‘arriva il Presidente’, io inizialmente pensai a quello dello Spezia poi vidi lui. Lo stimo molto, grazie a lui il Napoli ha avuto una grande crescita”.