Del Genio: "Italiano ha un difetto enorme, nessuno lo sa e ve lo dico da mesi"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando i nomi di Italiano e Allegri accostati al Napoli per il dopo-Conte: "Riportare i pregi e i difetti di tutti e due fa parte del nostro mestiere. Italiano ha un difetto enorme, nessuno lo sa, ve lo racconto io da qualche mese: da corner marca a uomo e ha preso più gol di tutti in A, è un limite che deve correggere. Allegri invece è ultimo in classifica nel recupero palla in alto. Il Milan recuperava palla più tardi di tutte le altre squadre di A. E questi dati sono molto importanti, sono statistiche che se migliorate portano a più punti".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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