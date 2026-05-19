Panchina Napoli, Modugno: "C'è un nome più credibile di altri al posto di Conte"

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Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto nella trasmissione su Televomero Il Bello del Calcio: “Conte? Nonostante la cautela che è imposta dal precedente dello scorso anno quando Conte arriva a quell’appuntamento da allenatore in pectore di un’altra squadra, una storia che sembrava chiusa ed invece allenatore e presidente hanno avuto capacità di ritrovarsi. Tutti gli indizi però che ci arrivano nel raccontare il Napoli in questo anno, tanti indizi sembrano presagire la fine di un rapporto. Io credo che rispetto allo scorso anno la posizione del presidente De Laurentiis, il presidente lo considera un amico e un grande tecnico ma valuta altri fattori come il contratto in scadenza, non più rinnovabile, poi è difficile garantire un mercato del livello di Antonio Conte, la necessità attuale di abbassare il monte ingaggi, l’età virtuosa di abbassare l’età media, tutti elementi che fanno pensare - visto la storia di Conte - dopo un anno pesante è un rapporto che potrebbe concludersi qua”.

"Sarri? E’ un profilo credibile, è una possibilità ma non una certezza. A Bergamo si stanno accasando Cristiano Giuntoli e Giuseppe Pompilio, entrambi hanno un rapporto molto solido e Sarri è un’idea per l’Atalanta. Dovesse andar via Conte teniamo anche il profilo di Sarri con il quale De Laurentiis potrebbe trovare sintonia, ma occhio anche ad altre soluzioni come Italiano o Allegri qualora lasci il Milan, c’è Grosso. Sono candidature fatte anche dal direttore sportivo ma alla fine è il presidente a decidere l’allenatore. La panchina di Sarri è quella più credibile”.