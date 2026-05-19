Addio Conte, le reazioni dei tifosi VIP. Iodice: "Sarebbe un trauma". Esposito: "Gli proporrei rinnovo decennale"

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L'edizione di oggi de Il Mattino ha chiesto il parere ad alcuni tifosi azzurri VIP di un possibile addio di Antonio Conte.

Sembra ormai prossimo l'addio di Antonio Conte al Napoli. Per approfondire l'argomento, l'edizione di oggi de Il Mattino ha chiesto il parere ad alcuni tifosi azzurri VIP.

Andrea Cannavale (produttore): "Il Sarri bis sarebbe un bellissimo sequel di un'opera di successo ma che non ha ricevuto l'Oscar. Per questo penso che i tifosi digerirebbero più facilmente l'addio di Conte se rivedessero in panchina il regista della 'grande bellezza' dei 91 punti".

Nello D'Auria (sindaco Gragnano): "Conte è stato bravo a portare la barca in una stagione complessa come questa, anche nell'unire la tifoseria e fare del Maradona un fortino. Per me ci vorrebbe un nome fortissimo in alternativa, come Klopp".

Josi Della Ragione (sindaco Bacoli): "Se mi chiedete un'alternativa, allora punterei su Fabregas. So che non è facile, ma la prospettiva Champions potrebbe essere allettante. Mi stuzzica anche Simone Inzaghi che potrebbe volere la rivincita sull'Inter".

Gennaro Esposito (chef): "Secondo me c'erano i presupposti per andare ancora avanti. De Laurentiis è venuto incontro a quasi tutte le richieste di Conte, può non averlo soddisfatto appieno aver visto sfumare qualche obiettivo. Se proprio non si possono sintetizzare le due posizioni, ben venga un esperimento innovativo".

Salvatore Esposito (attore): "Conte resta un allenatore vincente, al netto del gioco espresso: gli proporrei un rinnovo decennale, firmerei per godermi ogni biennio uno Scudetto e una Supercoppa. Al suo posto, nell'anno del centenario del Napoli, mi stuzzicherebbe uno giovane e moderno. Un Farioli, Grosso, Maresca o Italiano".

Peppe Iodice (comico): "Per me sarebbe un trauma, con Antonio sulla nostra panchina sapevo già di poter stare tranquillo sulla competitività del Napoli. Ancora non mi rassegno all'idea che se ne vada. Un grande accentratore, si è caricato di tante responsabilità, lascerebbe un vuoto importante. Se succede, ditemelo piano piano".

Gino Riveccio (attore): "Innanzitutto debbo ammettere che mi sarebbe dispiaciuto molto di più se Conte fosse andato via dopo lo Scudetto. Credo che stavolta abbia raggiunto il massimo risultato ma...con il minimo sforzo. Il dispiacere per un suo addio sarebbe compensato dall'eventuale piacere di rivedere Sarri a Napoli".