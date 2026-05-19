Addio Conte, Schwoch: "La parola ridimensionamento non va d'accordo con lui"

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"Poi faccio un ragionamento, in Italia non ci sono panchine libere e quindi al momento la scelta che cade a pennello per lui è la Nazionale”.

L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il Napoli è da tanti anni al vertice della serie A, la Juve ad esempio non vince lo scudetto da anni. Il Napoli ha comprato giocatori che fanno la differenza come De Bruyne e McTominay ed è logico che devi puntare a vincere lo scudetto. Il Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni e li ha vinti meritatamente, Napoli squadra e Napoli città merita di vincere o puntare a vincere, io spero che Conte resti perchè lui è garanzia di vittoria o comunque di lottare fino alla fine. Ci auguriamo che continuiamo a soffrire per vincere ancora. Bisogna fare valutazioni sulla questione infortuni, per capire cosa non va. Il Napoli ha raggiunto l’obiettivo minimo di questa stagione, do un voto positivo a questa stagione e l’unica pecca vera è quella che riguarda il pari contro il Copenaghen ma anche io do 7-7,5 a questo Napoli”.

Su mercato: “Per me Conte a gennaio si aspettava un giocatore più pronto, un pò come il Psg con Kvaratskhelia a gennaio, ma deve anche capire il Napoli dopo un grande mercato”.

Sul futuro di Conte: “Ci sono delle incertezze che mi hanno spinto a dire 40 % per la permanenza, innanzitutto dico cosi perchè l’incertezza dello scorso anno fino all’ultima giornata, sembrava dovesse andare alla Juve e poi il Napoli non potrà fare una campagna acquisti come quella di quest’anno. Lui ha detto basta alla Juve quando si è reso conto che non si poteva fare un gran mercato, Conte è ambizioso e chiede di spendere mentre ci sarà un ridimensionamento, sono cose che non vanno d’accordo con Conte. Per questo parlo di addio. Poi faccio un ragionamento, in Italia non ci sono panchine libere e quindi al momento la scelta che cade a pennello per lui è la Nazionale”.

Sugli infortuni: “Tutti questi infortuni muscolari sono dovuti al lavoro troppo in settimana, questo bisogna dirlo”.