Panchina Napoli, Bordin: "Allegri e Sarri garanzie, ma dico Italiano per un motivo"

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"Il Napoli è una grandissima squadra, con grandissimi giocatori ed è molto più competitiva di tante altre".

L'ex centrocampista del Napoli e tecnico Roberto Bordin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Conte ripete lo stesso copione di addio di molte sue esperienze, dopo due anni e con delle vedute diverse per i piani di mercato. Giusto l'addio?

"Io ricordo come il mercato della scorsa estate sia stato fatto per avvallare le richieste di Conte. Poi per infortuni ed altre dinamiche non ha potuto avere la rosa veramente al completo, per quanto in campionato sia pur sempre arrivato secondo. Le garanzie insomma Conte le ha sempre avute e la squadra rimane tutt'oggi molto competitiva. Ora solo il tecnico e De Laurentiis sanno perché si è deciso di non proseguire insieme nonostante il buon rapporto fra loro due".

Ora su chi dovrebbe puntare De Laurentiis?

"Ci sono tanti nomi. Sarri e Allegri sono due garanzie, per quanto molto diversi calcisticamente. Grosso invece ha fatto molto bene negli ultimi anni e si meriterebbe un salto di carriera. Anche Fabregas ha lavorato egregiamente a Como, per quanto ad ora appaia più come un sogno. Se devo candidare qualcuno però dico Italiano, che ha incamerato anche esperienza europea nelle ultime stagioni".

Se invece dovesse tornare Sarri?

"Il Napoli è una grandissima squadra, con grandissimi giocatori ed è molto più competitiva di tante altre. Sarri potrebbe far giocare benissimo questo gruppo come ha già fatto in passato. Inoltre avrebbe attorno grande entusiasmo per ciò che ha fatto proprio a Napoli".

Conte ora potrebbe finire alla Juventus se Spalletti dovesse lasciare?

"Poteva gia finirci l'anno scorso, anche se molti ora lo assmiliano alla Nazionale. Tutto potrebbe essere comunque, perché no".